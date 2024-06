Parte da Cossano Belbo il tour 2024 degli Scavalcamontagne

Sale l’attesa per il tour 2024 degli Scavalcamontagne. Gli attori-girovaghi che hanno sempre nel Piemonte il prediletto luogo d’azione, si spostano quest’anno anche in Puglia e in Sicilia.

La formula prevede spettacoli all’aperto (sempre con ingresso libero e uscita “a cappello”, stile teatro di strada) e trasferimenti degli attori, dove possibile, con lo zaino in spalla, accompagnati dagli amanti delle camminate e del turismo green. Si comincia il 7 giugno a Cossano Belbo per un itinerario di un paio di settimane che toccherà Bra e diverse località dell’albese. Tutte le info: www.scavalcamontagne.com.