Boccone amaro nelle festività del periodo tra Pasqua e il 25 Aprile per alcuni residenti della Valle Tanaro, vittime di furti.

Alcune effrazioni, in abitazioni private, si sono verificate a nel Comune di Garessio, ma segnalazioni sono giunte anche da Comuni limitrofi.

I ladri avrebbero portato via dalle abitazioni gioielli e oggetti facilmente trasportabili, colpendo in fasce orarie differenti e in più aree del paese.

I fatti sono stati segnalati ai Carabinieri.