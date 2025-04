Savigliano, camion carico di zucchero si ribalta in via Costigliole

Incidente senza gravi conseguenze nella tarda mattina di oggi, in via Costigliole a Savigliano. Un camion che trasportava zucchero si è ribaltato parzialmente occupando una parte della semi carreggiata. Fortunatamente l'autista è riuscito a uscire da solo dal mezzo e non ha riportato ferite. Il traffico è stato solo lievemente rallentato: la carreggiata è rimasta quasi completamente libera, permettendo la normale circolazione dei veicoli.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Saluzzo per la messa in sicurezza dell'area e i Carabinieri per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità. Il recupero del camion, che non trasportava materiale pericoloso, sarà gestito direttamente dalla ditta proprietaria del mezzo.