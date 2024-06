L'estate arriva a Pian Munè: ecco il programma

E’ arrivato giugno e ha portato la tanto attesa estate? Secondo lo staff di Pian Munè sì, l’estate è qui, il caldo piano piano sta arrivando e il programma estivo ha preso il via.

Iniziamo intanto con i loro orari estivi nei Rifugi.



RIFUGIO PIAN MUNE’

A pranzo non cambia nulla, il rifugio è aperto a pranzo tutti i giorni tutto l’anno. Fino al 15 luglio lo troverete anche aperto a cena il sabato e la domenica sera. Dal 15 luglio aperto a cena tutte le sere!



BAITA PIAN CROESIO

A giugno e luglio aperta a pranzo il sabato e la domenica.

Ad agosto aperta tutti i giorni.



LA SEGGIOVIA ESTIVA

Apre a luglio il sabato e la domenica.

Ad agosto sarà aperta tutti i giorni.

A settembre il sabato e la domenica fino al 22.



Da non perdere:

La Formula Seggiovia + Pranzo in baita a 27 euro.

Valida a luglio il sabato – ad agosto dal lunedì al venerdì (escluso il giorno di Ferragosto).

A settembre il sabato e la domenica



Tutti gli appuntamenti estivi sul sito www.pianmune.it.