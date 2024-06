Cuneo, il mercato contadino Giobia ospita il progetto di facilitazione digitale del Consorzio Socio Assistenziale

Al mercato del Giobia, giovedì pomeriggio dalle 16.30, in corso Giolitti angolo via Meucci, continuano i momenti di incontro tra i cittadini e alcune realtà del territorio, occasioni importanti per poter conoscere meglio e scoprire alcuni servizi attivati recentemente nella nostra città, raccontati dalla voce stessa dei promotori delle iniziative.

Giovedì 6 giugno, alle ore 16.30, si ospiterà il progetto “Reti di facilitazione digitale” del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e sarà possibile conoscere i Punti Digitale Facile presenti sul nostro territorio dove i cittadini hanno la possibilità di ricevere assistenza e formazione gratuita per l’utilizzo delle tecnologie digitali, migliorare le proprie competenze e accedere ai servizi on line della pubblica amministrazione.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita. Verrà allestito un piccolo spazio di confronto con sedie e tavoli sotto i portici, a fianco del Mercato del Giobia.

Anche attraverso questo incontro si intende promuovere e accompagnare, in spazi e momenti protetti, presidiati dagli operatori sociali, l’abitudine della popolazione a frequentare e sostare negli spazi comuni cittadini, creando così occasioni di dialogo e conoscenza tra i mondi diversi e le esperienze che costituiscono e animano la nostra città.

Grazie al finanziamento della Fondazione CRC e alla collaborazione del Comune di Cuneo, proseguono le attività di animazione, aggregazione, convivialità e informazione. Le cooperative sociali Esserci, Momo ed Emmanuele, insieme a Humus job, ai produttori del mercato, saranno presenti al mercato ogni giovedì dalle ore 16 alle ore 18, per far sì che il mercato possa essere un presidio naturale di comunità.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza.

Per informazioni: Luca Barraco (Humus Job) 3402530983 - Elena Barberis (Cooperativa Emmanuele) 3881178400 - Gianluca Olivero (Cooperativa Momo) 3703474298.