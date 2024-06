La mostra "La collina sale sempre" apre la rassegna artistica "Artefora SUMMER Fest"

L'Associazione ARTEFORA - Centro per l’Arte contemporanea presenta ARTEFORA SUMMER FEST, rassegna dedicata all’Arte che si svolgerà da sabato 22 giugno a domenica 7 luglio 2024 nel Comune di Castiglione Tinella, presso la sede di ARTEFORA, una cascina agricola di fine Ottocento dove fino a qualche decennio fa si produceva vino e dove oggi si realizzano esperienze di condivisione.

Nata nel 2022 come realtà volta alla promozione dell’Arte Contemporanea in relazione alla valorizzazione del territorio, ARTEFORA - Centro per l’Arte contemporanea si pone l’obiettivo di promuovere l’Arte attraverso l’organizzazione di progetti culturali in dialogo con la natura circostante.

Grazie alla sua capacità di produrre dinamiche di trasformazione in rapporto con la comunità e con l’ambiente ai quali si rivolge, l’Arte innesca infatti meccanismi di rigenerazione e di crescita, capaci di nutrire lo sviluppo di nuovi sistemi di relazione, come il progetto ARTEFORA SUMMER FEST che verrà inaugurato sabato 22giugno 2024 con la mostra "La collina sale sempre", allestita negli spazi espositivi della struttura.

La mostra vedrà la partecipazione dei dodici artisti Daniele Aletti, Maura Banfo, Silvia Beccaria, Angelo Bellobono, Ivana Boris, Davide Maria Coltro, Moira Franco, Giovanni Gaggia, Daniela M. Guggisberg, Pablo Mesa Capella, Ernesto Morales e Laura Viale, ognuno dei quali presenterà un’opera site specific sulla suggestione del concetto di tensione fra identità e trasformazione che caratterizza il contesto paesaggistico circostante.

La collina sale sempre, il titolo che ispira la mostra e che evoca un sentimento di ascesa e trasformazione, è un omaggio a Cesare Pavese ed è tratto da “La luna e i falò”, come tema conduttore e chiave interpretativa del progetto. La struttura espositiva è infatti interamente affacciata sulle colline delle Langhe che corrono lungo la Valle Bera, le stesse colline custodi di memorie antiche e racconti senza tempo che durante gli scorsi decenni hanno visto cambiare vegetazione e colture, come è accaduto nella rigenerazione della cascina di Artefora, dove un tempo si produceva vino e oggi si producono relazioni e si seminano nuovi sistemi di fruizione dell’Arte, mantenendo comunque intatto lo spirito che ha segnato e costruito la sua storia.

La mostra verrà accompagnato da un catalogo che inaugurerà la collana editoriale dei “Quaderni di Artefora”. Il progetto è coordinato da Marzia Capannolo e patrocinato dal Comune di Castiglione Tinella, dall’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato e dalla Fondazione Cesare Pavese.