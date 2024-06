Nella Cascina storica Ca ‘d Marieta ad Alba riparte "Musica in Cascina"

Musica in Cascina accompagnerà per quattro sabati consecutivi l’estate del territorio, in un progetto congiunto tra le Colline del Gusto e Alba Music Festival. Con la direzione artistica di Giuseppe Nova, sarà il trait d’union ideale tra l’Alba Music Festival, appena concluso e Suoni dalle Colline di Langhe e Roero, che da 18 anni porta la musica classica sul territorio.

Gli appuntamenti si svolgeranno nella dimora storica Ca ‘d Marieta, alle porte di Alba in località Piana Biglini: il giardino e i suoi porticati accoglieranno il pubblico in un’atmosfera conviviale, la cornice raffinata e informale di una cascina storica piemontese. Le quattro serate termineranno in un brindisi con la presenza dei vini delle Cantine Teo Costa di Castellinaldo, dei vini premiati al Concours Mondial de Bruxelles e del Consorzio dell’Asti DOCG, con degustazioni commentate dal giudice internazionale Ico Turra.

Il calendario prevede la presenza di artisti di grande notorietà, partendo da Giuseppe Nova, solista internazionale e direttore artistico della manifestazione, a Svetlana Berezhnaya pianista russa di reputazione internazionale, anche organista e clavicembalista che vanta un repertorio vastissimo comprendente 27 concerti solistici con orchestra e oltre 30 programmi concertistici; passando a Gianluca Campi grande virtuoso della fisarmonica con con carisma e una tecnica travolgente, fino a Elena Piva, Prima arpa dell’Orchestra Sinfonica di Milano, al soprano coreano Sang Eun Kim, reduce da una produzione operistica al Gran Teatro di Liegi, per concludere con Gli Archimedi, formazione eclettica, che ha fatto delle sue riletture dei grandi compositori del passato, la sua originale cifra stilistica.

"Con particolare emozione presentiamo questi concerti nella tranquillità della campagna: il cortile diventa palcoscenico per sonorità raffinate ampi virtuoso della fisarmonica, in una struttura risalente al 1785 a pochissimi chilometri da Alba, per accogliervi come Ospiti e non soltanto come appassionati di musica", dichiara Roberto Cerrato, Le Colline del Gusto





Calendario





Sabato 8 giugno - ore 21

Jeux d’eau et d’amour

Sang Eun Kim soprano Giuseppe Nova flauto

Elena Piva arpa





Sabato 15 giugno - ore 21

Le Stagioni

Svetlana Berezhnaya pianoforte





Sabato 22 giugno - ore 21

Virtuosismi

Gianluca Campi fisarmonica









Sabato 29 giugno - ore 21

Le mezze stagioni e altre storie

Gli Archimedi

Andrea Bertino violino

Marco Allocco violoncello

Giorgio Boffa contrabbasso









Ingresso inclusi i brindisi a fine concerto

Ingresso singolo: 10 euro

Abbonamento a quattro concerti: 25 euro

Abbonamento per gli Amici di Alba Music Festival: 18 euro

Ingresso libero ai minori di dieci anni





Prenotazioni

È possibile la prenotazione sul sito www.albamusicfestival.com





Amici di Alba Music Festival

Per la prenotazione inviare email a simona.dellavalle@smcm.it

Informazioni su come diventare Amici del Festival sul sito del festival.





Informazioni

Alba Music Festival +39.0173.362408

info@albamusicfestival.com