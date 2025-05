Savigliano, Coldiretti porta a "Quintessenza" la biodiversità firmata Campagna Amica

Domenica 18 maggio a Savigliano, in occasione della 26esima edizione di QuintEssenza, Coldiretti Campagna Amica porterà in città tutto il buono della nostra terra, con un grande mercato contadino realizzato in collaborazione con l’associazione Agrimercato Cuneo e curiosi laboratori che racconteranno ai bambini la stagionalità del cibo e il valore della biodiversità, a pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Biodiversità, che si celebra il 22 maggio.

Piazza Cavour si tingerà di giallo per l’intera giornata con i gazebo Campagna Amica dei produttori agricoli, che proporranno una vasta selezione di prodotti a Km zero, genuini, tracciati, di alta qualità: ortofrutta fresca di stagione e trasformata, farine, biscotti, riso, golosità a base di Nocciola Piemonte IGP, miele (anche bio) e altri prodotti dell’alveare, formaggi vaccini e ovicaprini, salumi, vino, olio extravergine, fiori e piante.

Oltre a fare incetta di eccellenze da gustare, i visitatori potranno aderire alla raccolta firme #nofakeinitaly promossa da Coldiretti per ottenere a livello comunitario l’indicazione obbligatoria in etichetta su tutti i prodotti alimentari in commercio in Europa.

“I cittadini devono poter fare scelte d’acquisto davvero consapevoli - spiega Enrico Vassallo, Presidente Coldiretti di Zona Savigliano - a tutela della loro salute, ma anche del reddito di noi agricoltori. Chiediamo più trasparenza, contro l’inganno dei cibi stranieri, trattati con sostanze o metodi vietati da noi, e poi camuffati come italiani”.

A QuintEssenza in piazza Cavour ci sarà spazio anche per i più piccoli, ai quali sono dedicati i laboratori delle fattorie didattiche del circuito Educazione alla Campagna Amica:

- alle ore 11, con l’azienda agricola “Cascina Millone Vecchia” di Scarnafigi, i bambini metteranno le mani in pasta per scoprire come realizzare golosità a partire da farine di grani macinati a pietra e scopriranno perché coltivare cereali antichi contribuisce a sostenere un futuro agricolo sostenibile e a preservare la biodiversità.

- alle ore 16, i piccoli si approcceranno al tema della stagionalità dei prodotti agricoli, affinando tutti e cinque i sensi: la società semplice agricola “Agrisistema” - progetto JUPPI di Guarene accompagnerà i piccoli partecipanti in una serie di giochi sensoriali che stimoleranno la loro curiosità e li renderanno più consapevoli dei cicli della natura.

Entrambi i laboratori sono gratuiti e accessibili su prenotazione (telefono: 366 5752531 – email: eca.cn@coldiretti.it) fino ad esaurimento dei posti disponibili.

“Siamo lieti di portare anche quest’anno a QuintEssenza uno spaccato importante di autentico Made in Italy per avvicinare i consumatori di oggi e di domani al nostro mondo e far loro conoscere la grande biodiversità di cui gli agricoltori e gli allevatori sono ambasciatori e custodi, contro ogni tentativo di omologazione o falsificazione delle distintività territoriali” commenta Daniele Caffaro, Segretario Coldiretti di Zona Savigliano.