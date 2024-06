Sabato sera inaugurazione del Type Club Summer Village

Sabato sera 8 giugno, il Type Club di Centallo darà il via alla stagione estiva con l'inaugurazione ufficiale del Type Club Summer Village.

Venerdì 7 giugno il Type Club Summer Village sarà regolarmente aperto con la prima serata estiva di balli caraibici (salsa, bachata e kizomba).

Martedì abbiamo avuto l'opportunità di parlare con Enrica e Serena per fare un bilancio degli ultimi nove mesi e scoprire cosa ci aspetta per l'estate.

Che bilancio fate di nove mesi appena conclusi?

Il bilancio di questi mesi è stato molto positivo. Abbiamo cambiato il format introducendo anche serate di musica anni '70, '80, '90 e 2000, e questo è stato molto apprezzato dalle numerosissime persone che hanno frequentato i nostri appuntamenti. Il locale interno ha subito importanti migliorie sia nell'arredo, che nelle luci e nell'audio, e i nostri ballerini hanno apprezzato queste novità. La loro fedeltà ci ha confermato di aver fatto le scelte giuste.

L'affluenza invernale e le aspettative per l'estate?

Questo inverno abbiamo visto nuove presenze arrivare da Torino, Pinerolo, Bra e Alba. Presumiamo che anche quest'estate ci sarà un'affluenza simile, nonostante le vacanze e le gite al mare. La curiosità di vedere il Type Summer Village, la versione estiva del Type Club, attirerà sicuramente molte persone. Speriamo di vedere un grande afflusso di pubblico, anche da fuori.

Quali sono i programmi per la stagione estiva?

Abbiamo pianificato una stagione diversa dalle altre con un nuovo format per il sabato, dedicato principalmente a un pubblico over 30. All'inaugurazione ci saranno due piste, una per il latino e una per il liscio. Le serate estive seguiranno questo programma: mercoledì Disco Liscio, venerdì serata Caraibica, sabato musica anni '70, '80, '90 e 2000, e domenica Disco Liscio e Caraibica. Abbiamo grandi aspettative per questa stagione e ci auguriamo che il nostro impegno venga ricompensato.

Che invito fate ai ballerini?

Invitiamo tutti i ballerini di ballo liscio, caraibico e degli anni '80, '90 e 2000 a continuare a ballare con noi. Il ballo è vita e il nostro desiderio è che i nostri ospiti sostengano i locali come il nostro che affrontano tanta concorrenza specialmente nella stagione estiva. Grazie alla collaborazione del nostro team riusciamo a gestire questa grande struttura. Speriamo che i nostri ballerini continuino a comprendere e supportare il nostro lavoro.