Elezioni a Cherasco, una "doppia chiusura" per Claudio Bogetti

A Cherasco ci sarà una doppia chiusura per il candidato sindaco Claudio Bogetti, con un comizio giovedì 6 e un aperitivo conviviale il 7 giugno.



Appuntamento per giovedì 6 giugno alle ore 20:45 nella piazza del Municipio per l’ultimo comizio di “Cherasco, Insieme”, la lista civica che fa capo al candidato Sindaco Claudio Bogetti, già primo cittadino della cittadina dal 2009 al 2019. Giovedì sarà il momento della canonica chiusura di campagna, sul palco allestito interverranno il candidato sindaco e i candidati consiglieri.



Ma la campagna elettorale non terminerà giovedì 6. Con un giorno ancora a disposizione, “Cherasco, Insieme” ha invitato la cittadinanza ad un aperitivo nella propria sede elettorale, antistante il municipio, per un brindisi collettivo da quella che negli ultimi mesi è stata una vera e propria casa per i candidati e i cheraschesi determinati ad informarsi e collaborare. Durante l’aperitivo suonerà il gruppo NUI DUI.



Appuntamento dunque alle 18.30 di venerdì 7 giugno per un aperitivo, un po’ di musica e un brindisi al voto dell’8 e 9 giugno.