Elezioni europee e regionali: apertura straordinaria dell’ufficio elettorale e istituzione della sala stampa elettorale a Mondovì

In vista delle prossime consultazioni elettorali, indette per sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23 e per domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23, il Comune di Mondovì informa che l’ufficio elettorale rimarrà aperto in via straordinaria, per agevolare gli elettori che avessero smarrito o completato la propria tessera elettorale, nelle giornate di:





- venerdì 7 giugno dalle ore 9 alle ore 18;

- sabato 8 giugno dalle ore 9 alle ore 23;

- domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23.





La richiesta di ristampa potrà essere evasa presentando la tessera elettorale esaurita ovvero compilando l’apposita dichiarazione sostitutiva di smarrimento disponibile sul portale istituzionale oppure presso l’ufficio anagrafe stesso.





Per chi lo desiderasse, infine, si comunica altresì che nella giornata di lunedì 10 giugno a partire dalle ore 15 presso la Sala Comunale “Luigi Scimè” (corso Statuto 11/D), verrà allestita la sala stampa elettorale per lo spoglio in diretta delle elezioni regionali.