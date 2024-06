Regionali, Delia Revelli (FI): “Promuoviamo una Comunità "Smart & Green" per un futuro che rispetti l'ambiente”

Delia Revelli, candidata alle elezioni regionali del Piemonte con Forza Italia, illustra un piano per sviluppare una comunità sostenibile con proposte mirate per rispondere ai cambiamenti climatici e favorire la tutela dell'ambiente attraverso azioni concrete.



Adattarsi ai cambiamenti climatici e salvaguardare la sicurezza del territorio

“E’ necessario implementare il Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) al fine di contrastare i problemi legati all'instabilità idrogeologica e garantire la sicurezza del territorio nazionale. Ciò implica l'ottimizzazione e la ristrutturazione del sistema nazionale di approvvigionamento idrico, con l'implementazione di interventi ambientali già pianificati per minimizzare i danni. Sarà di primaria importanza dedicarsi alla pulizia e al miglioramento dei corsi d'acqua, nonché alla realizzazione di vasche e invasi per raccogliere l'acqua. Questo sarà fondamentale per ridurre gli effetti delle precipitazioni intense e creare riserve idriche utilizzabili in agricoltura” afferma Delia.



Materiali più efficienti e circolari

Il piano mira a sostenere le filiere degli impianti di recupero e riciclo dei rifiuti al fine di potenziare l'efficienza e la circolarità dei materiali che vengono trattati e riutilizzati, sia come materia prima che come fonte energetica. Ciò permetterà anche una riduzione della domanda di materie prime.



Digitalizzazione nella gestione dei rifiuti e Rigenerazione Urbana

“La semplificazione della tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), l'utilizzo dell'innovazione digitale per garantire la certificazione e aumentare la trasparenza. Incentivare le riconversioni industriali, rigenerare le città, sostenere l'implementazione di energie rinnovabili e comunità energetiche, nonché favorire la piantumazione di alberi nelle aree urbane, sono le progettualità che dobbiamo sostenere”.



Modernizzazione dei parchi Nazionali

Delia propone di modernizzare e rendere digitale la gestione dei parchi nazionali e delle aree marine protette, al fine di semplificare l'amministrazione, sviluppare servizi basati sulle risorse naturali, monitorare le minacce ambientali e assicurare la preservazione degli habitat e delle specie.



La protezione del patrimonio montano e l'educazione dei giovani

Delia sostiene l'adozione di misure volte a preservare e proteggere il patrimonio delle montagne, oltre ad incoraggiare programmi formativi che permettano ai giovani di acquisire le abilità necessarie per affrontare al meglio il futuro.



Rigenerazione Urbanistica

“Apportare modifiche all'obiettivo europeo delle "Case Green" al fine di promuovere la scelta volontaria dei proprietari: scelta che dovrà essere supportata da incentivi e bonus edilizi stabili”. Inoltre, si propone l'introduzione di un nuovo Piano Casa che consentirà la costruzione e riqualificazione di immobili destinati a edilizia popolare, e nuovi aiuti per proprietari e inquilini in caso di morosità incolpevole.



Efficienza Idrica

Delia incoraggia l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche attraverso la realizzazione di impianti per il riciclo, la purificazione e il riutilizzo delle acque domestiche.



In conclusione, il piano includerà la partecipazione delle associazioni ambientaliste e animaliste per proteggere la biodiversità e promuovere campagne di sensibilizzazione ed educazione.

“Incoraggio tutti i cittadini a dare il loro sostegno a queste iniziative per un futuro più ecologico e sostenibile. Unendo le nostre forze, siamo in grado di realizzare un futuro che assicuri alle prossime generazioni un ambiente sano e protetto, incentivando una comunità intelligente e ecocompatibile” conclude Delia.