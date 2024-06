Sci di fondo: Carollo e Ghio sul ghiacciaio dello Stelvio con il gruppo di Milano-Cortina 2026

Allenamento sulla neve del Passo dello Stelvio per la squadra di Milano-Cortina 2026, convocata dal responsabile tecnico Marcus Kramer per il raduno al via nella serata di mercoledì 5 giugno, che si concluderà sabato 8 giugno.

Vi prenderanno parte: Alessandro Chiocchetti, Giovanni Ticcò, Martino Carollo, Aksel Artusi, Riccardo Bernardi, Giacomo Petrini, Fabrizio Poli, Davide Ghio, Teo Galli, Nicole Monsorno, Nadine Laurent, Virginia Cena, Iris De Martin Pinter, Maria Gismondi, Sara Huetter e Federica Cassol, accompagnati dai tecnici Renato Scola, Fulvio Scola, Giuseppe Ciuoffi, Tullio Grandelis e Aldo Savoldelli.