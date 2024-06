Volley maschile A3: Savigliano conferma il centrale Lollo Rainero

Il Volley Savigliano è lieto di annunciare che anche nella prossima stagione Lorenzo Rainero sarà uno dei centrali della prima squadra, impegnata nella Serie A3 Credem Banca 2024/25.

Classe 2022, “Lollo” disputerà, quindi, un’altra stagione in quel PalaSanGiorgio che è ormai la sua seconda casa. Da Cavallermaggiore, infatti, iniziò la sua carriera pallavolistica a livello giovanile, prima dell’approdo all’Under 16 del Volley Savigliano, trampolino di lancio per il passaggio al Cuneo Volley, con cui esordì in Serie A2 nel 2021/22. Dalla stagione successiva il ritorno a casa a Savigliano, con cui ha disputato le ultime due stagioni di Serie A3, migliorando anche il suo rendimento: 120 punti nel 2022/23, 123 nel passato campionato, quello della “conferma”.

Anche per lui come per molti suoi compagni, alla base della conferma a Savigliano c’è anche e soprattutto un forte senso di appartenenza: “Mi ha spinto a restare innanzitutto il gruppo che abbiamo formato e che sarà ancora la colonna portante della squadra del prossimo anno. Giocare qui significa in primis allenarsi e scendere in campo con degli amici, e questa è la cosa più importante. In più, mi aspetto un campionato di livello, con cui ho voglia di misurarmi, anche cercando di prendere il massimo dagli insegnamenti che il nuovo coach potrà darci. L’obiettivo stagionale? Cercheremo di replicare quanto fatto negli ultimi due anni, anche se non sarà facile perché saranno tante le squadre attrezzate. Il nostro punto di forza dovrà essere ancora una volta proprio il gruppo”.

Tutto il Volley Savigliano, a partire dal presidente Guido Rosso, augura a Rainero di vivere un’altra stagione di crescita, come le ultime due. Forza Savian!