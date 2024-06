Cresce l'attesa a Mondovì per l'arrivo di Tony Effe

Ultimi biglietti disponibili per assistere dal vivo al concerto che darà il via alle tournée di Tony Effe, sul palco di MoVi, il festival organizzato dal comune di Mondovì e dall’associazione culturale Wake up.

L'evento, venerdì 7 giugno, in Piazza d’Armi, sarà la prima tappa del tour estivo del fondatore della Dark Polo Gang per un lungo giro dello Stivale che si concluderà il 12 ottobre al Forum di Assago.

Ad anticipare l’esibizione di Tony Effe sarà Mida, grande rivelazione del talent “Amici, 23 anni, disco d’oro con la hit del momento “Rossofuoco”, con guest a sorpresa in apertura e chiusura di concerto che saranno svelati solamente durante la serata.

Ultimi biglietti in prevendita al link https://www.ticketsms.it/event/Tony-Effe-Wake-Up-Festival-Mondovi-07-06-2024

Tony Effe e Mida sono solamente i primi ospiti annunciati dal comune di Mondovì e dall’associazione culturale Wake Up, con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione Crc e Fondazione Crt.

Nei prossimi giorni saranno annunciati due nuovi ospiti molto amati dal pubblico dei giovani e non solo, in concerto il 19 luglio in piazza San Pietro con gran finale il 28 settembre.

Parte, quindi, con il botto Movi, il contenitore culturale dell’estate monregalese, in collaborazione con l’associazione Wake Up che ha dato vita all’omonimo festival in grado di portare nella città cuneese artisti del calibro di Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, J-ax, Fedez, Boomdabash, Annalisa, Irama, Rkomi, Sferaebbasta e molti altri.

Mondovì sarà una delle capitali del divertimento per i giovani e non solo, tra grandi ospiti, eventi culturali, sportivi e ludici che animeranno l’estate del monregalese.

Sabato 8 giugno, invece, un’immersione nei migliori quarant’anni della Club Culture italiana con Disco Ruin con due differenti tappe: alle 17 presso il Museo della Stampa (con Micaela Zanni, Lorenzo Lsp, Paolo Martini, Gianmaria Coccoluto GNMR, Max, Simone e Gabriele Giletta, Riccardo Ramello) e a seguire l’after show alla discoteca Sottaceto con Lorenzo Lsp, Paolo Martini, GNMR, Franz, Marchino e Nozzleholder. A fare da trait d’union tra i due momenti, The White Dinner Show, l’aperitivo e la cena in bianco in piazza Maggiore con i suoni di Micheal Comino, Gabriele Giudici e Molinoir, l’animazione di Bacia Me Stupida e le proposte culinarie di tutti i locali della piazza. Domenica 9 giugno, infine, la mostra “Pictures of you” farà da palcoscenico al talk tra Massimo Cotto ed Henry Ruggeri, alle 17, e al successivo live con Comrad, I Boschi Bruciano e Quarantena.

Ma MoVì non si ferma. Il Mondovì Music Festival realizzato in sinergia con Wake Up, infatti, proporrà per venerdì 14 giugno, sempre in piazza d’Armi, il Teenage Dream, uno spettacolo on the road per rivivere e cantare sigle e colonne sonore del cuore. Un lungo respiro musicale, dunque, che proseguirà tutti i mercoledì di luglio e di agosto con diversi intrattenimenti per le vie della città, per un’estate all’insegna della musica, del divertimento e della condivisione intergenerazionale.

Dal 18 luglio all’8 agosto, tutti i giovedì sera a partire dalle ore 21.00, la Piazza Centrale del Mondovicino Outlet Village tornerà ad animarsi con la musica italiana.

Ad inaugurare il palco sarà, giovedì 18 luglio, Mirko Casadei: figlio di Raoul, il “re del liscio”, con la sua Band proporrà i brani più famosi da “balera italiana”, rivisitati oggi con sonorità pop-folk.

Giovedì 25 luglio sarà invece la volta della musica house. Dietro alla consolle, per una sera, uno tra i DJ-producer italiani più noti e protagonista della musica dance anni ‘90: Fargetta

Spazio ai bambini, ma non solo, giovedì 1° agosto quando sul palco salirà la più grande interprete delle sigle dei cartoni animati: Cristina D’Avena.

Chiuderà la rassegna musicale, giovedì 8 agosto, Enrico Ruggeri, uno tra i più apprezzati cantautori italiani.

Ma quest’anno al MOV Summer Festival si aggiunge una nuova data.

Venerdì 2 agosto l’Outlet ospiterà, in via eccezionale, un evento esclusivo: il ParalleleBipedi a confronto Talk Show.

Condotto da Dario Vergassola, anticipando il 12° campionato di Bocce Quadre che si terrà in Piazza Maggiore nel week end, sarà un momento di divertente confronto con alcuni ospiti, tra cui Morgan, che perfettamente rappresentano le caratteristiche di questo evento culturale: anarchia, disobbedienza, imprevedibilità e allegria condivisa.

Nelle serate del MOV Summer Festival, i negozi e i punti food rimarranno aperti per dare a tutti i visitatori la possibilità di cenare anche post evento e proseguire lo shopping fino a tarda sera.