Il Moto Club della Polizia di Stato di Cuneo si è presentato al dirigente della Polstrada Buffa

La delegazione del Motoclub della Polizia di Stato di Cuneo, il cui responsabile è il Sovrintendente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, in quiescenza, Carmine Rapuano, ieri 5 giugno u.s., ha incontrato, il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Cuneo, dr. Flavio Buffa.



Durante lo stesso sono stati presentati gli iscritti e il programma delle prossime iniziative per l’anno in corso, finalizzate a rafforzare lo spirito di Corpo tra appartenenti alla Polizia di Stato in servizio e in quiescenza, nonché a promuovere l’immagine della Polizia di Stato accogliendo tutti coloro che ritengono che la pratica del motociclismo, in forma collettiva, possa accrescere la positiva idea dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza incentrata anche sulla disponibilità e sensibilità all’aspetto sociale.



Il Moto Club della Polizia di Stato di Cuneo, inoltre, organizza eventi di carattere socio-turistico e ricreativo, orientati alla raccolta di fonti da destinare al Piano Cronici della Polizia di Stato “Marco Valerio”, ovvero all’assistenza a soggetti o strutture private con comprovato bisogno.



Al termine dell’incontro, il Responsabile ha consegnato al Dirigente un gagliardetto della delegazione; quest’ultimo ha ricambiato dando dei suggerimenti e raccomandazioni utili sulla Sicurezza Stradale, offrendo un buon caffè.