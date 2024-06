Alba, oggi alle 18.30 aperitivo con i candidati di Azione con Calenda – Siamo Europei

La lista “Azione con Calenda – Siamo europei” organizza un aperitivo aperto a tutta la cittadinanza, per incontrare i candidati alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno che nella lista, moderata e liberale, sostengono la candidatura a Sindaco di Alba di Carlo Bo.



A partire dalle 18.30 di oggi, giovedì 06 giugno, l’aperitivo è offerto all’Osteria Era Nuova di Alba, in via Teobaldo Calissano, 7.



Partecipano all’incontro anche l’Onorevole Enrico Costa, cuneese di lunga esperienza parlamentare, vicesegretario di Azione e capogruppo alla Camera della II Commissione (Giustizia) e il Consigliere provinciale Pietro Danna, originario del Monregalese, al secondo mandato come Consigliere, recentemente ha presieduto la riunione di indizione della Cabina di regia delle Consulte Giovanili provinciali.



Con un momento di condivisione e festa, con la possibilità di confrontarsi sui contenuti del programma e di conoscere i candidati, volge al termine la campagna elettorale albese di “Azione con Calenda – Siamo Europei”.