Bra, il candidato Massimo Somaglia guarda al voto: "Nelle persone ho trovato tanta voglia di cambiamento e di trasformazione della città"

Quasi alla fine della campagna elettorale, dopo i vari incontri pubblici tenuti sul territorio, Massimo Somaglia, candidato sindaco per la coalizione di centrodestra a Bra, esprime le sue ultime considerazioni, su quella che definisce “un’avventura straordinaria”.

È stata una campagna elettorale lunga e faticosa, fin dall’inizio. Quali sono le sue sensazioni?

Siamo partiti un pochino in ritardo, ma abbiamo recuperato bene. È stato un impegno notevole e devo dire di aver riscontrato nelle persone tanta voglia di cambiamento e di trasformazione della città. Ho sensazioni positive.

Le sembra di aver intercettato un maggior coinvolgimento nei cittadini ai temi di politica e amministrazione locale?

Sicuramente sì rispetto ai temi più inerenti alla città, come sicurezza, viabilità, parcheggi, problemi sociali. Sulla politica nazionale mi pare ci sia una certa lontananza, ancora una distanza rilevante. Tuttavia abbiamo il dovere di esercitare il diritto-dovere del voto, solo così possiamo sentirci parte di una comunità-nazione. Ripeto: per la politica locale l’attenzione c’è.

Lei ha incontrato molti braidesi durante questi giorni di incontri e dibattiti. Quali sono state le istanze/richieste che le hanno sottoposto più frequentemente?

I problemi sulla sicurezza e sull’aumento della microcriminalità sono percepiti in città e nelle aree periferiche. In seconda battuta le persone chiedono attenzione alle piccole cose, asfaltature, luci pubbliche, ripristino dei cantieri, decoro complessivo degli arredi, anche per una miglior accoglienza per il visitatore occasionale. Mi è stato chiesto di ascoltare, di essere presente, cosa che fa parte del mio carattere e non mancherò di fare. Le frazioni hanno problematiche proprie e ad esempio a Pollenzo una difficoltà emersa è il notevole aumento del traffico da quando è aperto il nuovo ospedale di Verduno, problema che dovrebbe risolversi con la progettata bretella autostradale di collegamento. A Bandito vanno completati lavori di pavimentazione e i marciapiedi e c’è la zona della stazione, molto utilizzata dai braidesi, da sistemare.

Bra ha un territorio particolare con alcune grandi frazioni limitrofe, Bandito e Pollenzo su tutte: l’elettorato è diverso in questi due contesti?

L’elettorato è abbastanza omogeneo, le frazioni però hanno sempre influito sull’esito del voto. Ricordiamo che Bandito ha 2500 abitanti, Pollenzo 800, le altre più piccole hanno comunque un loro peso.

Recentemente Silvio Artusio Comba presidente dei sindaci del Roero ha auspicato in un’intervista che un territorio come il Roero deve essere unito sui grandi temi che lo coinvolgono e mantenere la sua identità peculiare. È d’accordo? Anche lei ha una visione ampia sul territorio roerino?

Sono d’accordo, Bra dev’essere protagonista senza interferire nella vita di ogni singolo paese roerino ed è indispensabile fare comunità, come si è fatto per la CER. Bra dev’essere il traino a tante iniziative, senza ostacolare la vita degli altri, per agevolare, coinvolgere, coadiuvare iniziative comuni.

Ritiene che la “squadra” del centrodestra abbia operato efficacemente in questa campagna elettorale?

La squadra ha lavorato bene e ringrazio singolarmente ognuno dei 93 candidati che si sono messi a disposizione. Hanno fatto tutti un lavoro straordinario a partire dai capilista, portandoci a competere ad armi pari.

Da venerdì prossimo calerà il silenzio elettorale: come trascorrerà i giorni precedenti il voto?

Da venerdì a mezzanotte cercherò di dormire un po’ di più e nel week end trascorrerò il tempo in famiglia, che ho trascurato parecchio in questi ultimi due mesi. Farò qualche telefonata agli amici e porterò a spasso Bacco, il mio cane.

Dovesse fare un ultimo appello ai braidesi per votarla, che cosa direbbe loro?

Direi è stata un’avventura straordinaria, ma è solo l’inizio. Ho bisogno del loro aiuto e io metterò in campo tutte le mie esperienze e il mio tempo. Bra ha bisogno di cambiare passo e questo è possibile grazie alle competenze delle donne e degli uomini che formano la nostra squadra.