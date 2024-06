Elezioni Roburent, l'appello al voto del candidato sindaco Giulia Negri: "Valorizzare il territorio per far rinascere il paese" [VIDEO]

Mancano pochi giorni alle elezioni amministrative 2024 che porteranno al rinnovo dell'amministrazione in 172 comuni della Granda.

In corsa al municipio a Roburent tra i candidati c'è Giulia Negri, sindaco uscente, sostenuto dalla lista numero 3 "Giulia Negri Sindaco".

Il programma amministrativo della lista, riassunto in 11 punti:

1. Roburent Rinasce. "Sono stati investiti oltre 3 milioni di euro sul territorio comunale. E se i nostri concittadini ci ridaranno fiducia, ci impegneremo per portare altre risorse sul territorio tramite bandi e finanziamenti pubblici: la nostra amministrazione non peserà sulle tasche dei cittadini."

2. Strade sicure. "Proseguiremo nel lavoro di ripristino della rete viaria comunale senza dimenticare le zone meno frequentate".

3. Salute e comunità. "La residenza Margherita Salvatico dal 2022 è stata trasformata in co-ousing (coabitazione assistita). I lavori di ristrutturazione la renderanno più moderne funzionale, con spazi di aggregazione per i nostri anziani e un ambulatorio medico".

4. Educazione e divertimento per i giovani. "Abbiamo progetti per l’estate ragazzi, spazio giovani, pattinaggio su ghiaccio: lli porteremo avanti ampliando l’offerta per le famiglie e i nostri bambini".

5. Turismo e innovazione. "Per San Giacomo sarà prioritario realizzare il lotto Giardina progetto San Giacomo 2030 Snow park invernale ed estivo fruibile tutto l’anno. Lavoreremo per il rinnovamento della stazione sciistica e il completamento del sistema di innevamento programmato".

6. Roburent più verde. "Proseguiremo nel lavoro di miglioramento della cura del verde delle pulizie del paese, ripristineremo le aree giochi pic-nic esistenti e ne realizzeremo di nuove. Miglioreremo la raccolta rifiuti con l’attenzione agli ingombranti."

7. Roburent meta della salute e del benessere. "Valorizzeremo il patrimonio naturalistico del paese (acqua, aria, sentieri e boschi) per un turismo, anche straniero, che si muove alla ricerca della salute del benessere."

8. I volontari di Roburent. "Associazioni, Croce Rossa, Protezione Civile: li sosterremo attivamente ed economicamente per ampliare le loro potenzialità e supportare le loro iniziative".

9. Roburent più sicura. "Abbiamo già pronto il progetto per estendere la videosorveglianza sul territorio per la sicurezza e il controllo anche della raccolta rifiuti."

10. Servizi. "Stiamo già lavorando per un servizio di collegamento bus tra Genova, Savona e Roburent, per l'apertura di un distributore e l'installazione di un bancomat intelligente. Gli interventi nel nostro programma sono finalizzati a incrementare il valore del patrimonio immobiliare. Offriremo l’opportunità di reddito i proprietari con la creazione di un albergo diffuso."

"Il lavoro più difficile nel mandato 2019-2023 - spiega Giulia Negri - è stato risanare il bilancio, garantire i servizi cittadini e la manutenzione necessarie. Grazie a noi le casse comunali partite da -240.000 € per debiti degli anni 2016 2018 sono arrivati a +45.000 in soli tre anni. Ogni singolo euro è stato speso con attenzione, rendicontato e controllato. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e verificabili."

L'8 il 9 giugno ti chiediamo di darci fiducia e di votare per la lista numero 3 Giulia Negri Sindaco: abituati al miglioramento".