Grande festa in piazza del Duomo per la chiusura della campagna elettorale della coalizione di Carlo Bo

Carlo Bo sceglie una grande festa di piazza per la chiusura della propria campagna elettorale. L’invito è rivolto a tutti i cittadini cui sarà offerto intrattenimento musicale, pizza e focaccia, birra e animazione per i bambini, con palloncini e zucchero filato.

“Alla vigilia delle elezioni amministrative, celebriamo il percorso di ascolto dei cittadini e costruzione di solide proposte così com’è stato possibile realizzarlo: stando insieme. E concedendoci questo venerdì sera una bella festa di piazza. Vi aspettiamo per approfondire con noi la nostra idea di Città per i prossimi cinque anni, per conoscere i 143 candidati della nostra squadra e per chiudere la campagna elettorale brindando insieme a noi”. Così il Sindaco uscente Carlo Bo dà appuntamento ai suoi concittadini in piazza Risorgimento, venerdì 7 giugno, a partire dalle 19.30 e fino alle 23.

Nel clima informale della festa, porteranno il loro saluto i candidati delle liste che sostengono la candidatura di Carlo Bo, insieme alla Giunta comunale uscente. Tutta la squadra che con Bo ha amministrato la Città di Alba non mancherà di ringraziare per la fiducia e il supporto ricevuti durante i cinque anni di Amministrazione trascorsi, confidente che la proposta offerta ai cittadini albesi per il quinquennio 2024-2029 premi la coalizione, permettendo di proseguire il percorso “Avanti, insieme!”.

Alle 23, in alto i bicchieri in piazza per brindare soprattutto all’ultimo, più importante e democratico appuntamento: quello con il voto, recandosi alle urne sabato 8 e domenica 9 giugno.