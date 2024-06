Il Candidato per la Regione Piemonte Daniele Sobrero: mi impegno a valorizzare ulteriormente il nostro Territorio e le persone che lo vivono attraverso la mia candidatura in Regione

Sono onorato di essere il Candidato per la Regione Piemonte nella squadra del Governatore Alberto Cirio. Con 40 anni di esperienza nell’enogastronomia e quasi 30 anni come Presidente sportivo, ho sempre vissuto a stretto contatto con la gente.

Negli ultimi cinque anni, ho avuto il privilegio di ricoprire più ruoli, tra cui quello di Delegato allo Sport per la città di Alba, guidato dal profondo amore per il nostro Territorio. Credo fermamente che lo Sport sia una grande palestra di vita, oltre che il principale veicolo di inclusione, unione e socializzazione.

Durante questo periodo, ho migliorato le strutture e promosso eventi che ci hanno portato sul tetto del mondo, come il passaggio del Tour de France il 1 luglio 2024, di cui sono Coordinatore della Tappa per la provincia di Cuneo.

Con questa determinazione, mi impegno a valorizzare ulteriormente il nostro Territorio e le persone che lo vivono attraverso la mia candidatura in Regione, collaborando strettamente con i Comuni di Langhe e Roero per preservare le nostre bellezze e promuovere uno sviluppo sostenibile.

Cortesemente, chiedo il vostro supporto per le elezioni dell’8 e 9 giugno. Scrivete “SOBRERO” sulla SCHEDA VERDE, accanto al simbolo della Lista Civica "CIRIO Presidente", per proseguire con Concretezza e Costanza questo percorso anche in Regione. Per ogni Cittadino, il proprio problema è il più grande da risolvere e noi, ascoltando ciascuno, siamo obbligati a dare delle risposte.

Sostenibilità, Solidarietà, Inclusione sono nel mio DNA. Fare del bene, aiuta a stare bene.