Sinner numero uno: la semifinale sul maxischermo a Lagnasco insieme ai Carota Boys

Domani è il giorno della semifinale dei Roland Garros che vedrà confrontarsi J annik Sinner e Carlos Alcaraz sul Philippe Chatrier di Parigi . Il campione altoatesino è il primo italiano della storia in vetta alla classifica Atp.

Sinner e Alcaraz si affrontano a due mesi dalla vittoria dello spagnolo sul tennista nostrano a Indian Wells. È la quinta volta di fila che si affrontano in semifinale. Per entrambi la vittoria garantirebbe l’accesso alla prima personale finale nello Slam parigino.

Solo il 10 giugno avverrà l’ufficialità, ma intanto Sinner domani scenderà in campo da nuovo numero uno del mondo dopo il sorpasso compiuto su Novak Djokovic .

Per festeggiare questo speciale traguardo i Carota Boys - i coloratissimi sostenitori del (ora si può dirlo) più forte tennista del mondo - organizzeranno un watch party presso il VTT (Vehementia Tennis Team) di Lagnasco in via Monviso 4.