Cuneo: al Cerialdo si celebrano i martiri della Resistenza

Giovedì 13 giugno, alle 16, in via Passatore angolo via Aurora, a Cerialdo, si terrà un momento di commemorazione presso il cippo che ricorda i giovani partigiani della zona.



Su quella pietra - nel giardino dedicato alle vittime delle stragi nazi-fasciste - sono scritti i nomi di Rocco Daniele, Spirito Peano, Giovanni Battista Galliano e suo fratello Luigi, le cui vite sono state spezzate mentre combattevano per la libertà. All’evento sarà presente Ughetta Biancotto, presidente dell’ Anpi sezione di Cuneo, che renderà omaggio ai martiri della Resistenza, per ricordare e non dimenticare. A seguire, l’associazione “Mano nella mano” presenterà le fotografie dell’ex scuola di Cerialdo.



L’iniziativa è inserita nel contesto del progetto “Attivamente anziani”, promosso dal Comune di Cuneo, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Emmanuele, l’impresa sociale Eclectica+, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, l’Associazione “LiberaVoce” e l’Unitre.



Per maggiori informazioni contattare l’ educatrice della Cooperativa Emmanuele, Cristina Abello, al 388/8590367.