Fascicolo sanitario elettronico: ecco come rifiutare l'inserimento dei propri dati

C’è tempo fino a fine mese per rifiutare l’inserimento dei propri dati e documenti sanitari digitali, relativi a eventi clinici avvenuti prima del 19 maggio 2020 e gestiti dal Servizio Sanitario Nazionale, all’interno del proprio FSE, Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

L’opposizione va effettuata attraverso il portale Sistema Tessera Sanitaria all’indirizzo www.sistemats.it. Chi non effettuerà l’opposizione avrà il caricamento automatico dei propri dati e i documenti sanitari disponibili e antecedenti al 19 maggio 2020 nel FSE.

Possono opporsi al pregresso i cittadini con assistenza sanitaria o stranieri temporaneamente presenti in Italia.

Per opporsi l’assistito deve accedere al servizio on line “FSE-Opposizione al pregresso” con strumenti di identità digitale (SPID, CIE, CNS). Qualora l’assistito non disponga di strumenti di identità digitale, può comunque esercitare il diritto all’opposizione accedendo all’apposita funzione on line presente nell’area libera del Sistema TS con tessera sanitaria o codice STP (Straniero Temporaneamente Presente).

Le persone che non hanno la possibilità di accesso digitale possono essere assistite da intermediari autorizzati presso i Punti Assistiti dell’AslCn1 e dell’AO Santa Croce e Carle presenti a Cuneo, Savigliano e Mondovì.