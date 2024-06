Il Luna Park arriva a Savigliano!

Dall'8 al 16 giugno, Piazza del Popolo di Savigliano ospiterà il tanto atteso Luna Park!

Questo evento è un appuntamento imperdibile per tutti, dai più piccoli ai più grandi. I ragazzi e i ragazzini potranno divertirsi con una vasta gamma di giostre e attrazioni, mentre i loro genitori e nonni potranno godere di momenti di allegria e spensieratezza insieme alle loro famiglie.

Il Luna Park è sinonimo di divertimento e felicità. Le luci scintillanti, la musica festosa e il profumo dei dolciumi creano un'atmosfera magica che coinvolge e entusiasma tutti i visitatori. Dai tradizionali caroselli alle emozionanti montagne russe, ci sarà qualcosa per tutti i gusti e tutte le età.

Gli organizzatori del Luna Park hanno messo in atto tutte le misure necessarie per garantire un ambiente sicuro e accogliente per tutti i visitatori. Le attrazioni sono state accuratamente controllate e il personale è pronto a offrire assistenza per assicurare che tutti possano godersi la festa in completa tranquillità.

Questo evento rappresenta un'occasione speciale per riunire la comunità di Savigliano e della provincia di Cuneo. È un momento per creare nuovi ricordi, trascorrere del tempo di qualità con i propri cari e vivere la magia del Luna Park insieme.

Vi invitiamo a partecipare numerosi, a portare i vostri amici e familiari e a lasciarvi coinvolgere dall'atmosfera festosa e dal divertimento senza fine che solo il Luna Park può offrire. Non mancate a questo appuntamento con la gioia e la spensieratezza!

Vi aspettiamo in Piazza del Popolo dall'8 al 16 giugno per celebrare insieme questo evento tanto atteso.

Non vediamo l'ora di vedervi divertire e sorridere!