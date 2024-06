Massimo Riberi chiama a raccolta i limonesi: “Pronti a portare, ancora, esperienza e competene al servizio della comunità” [VIDEO]

“Ci piacerebbe portare esperienza e competenze al servizio della comunità limonese, così come abbiamo fatto negli ultimi cinque anni. Grazie in anticipo per la fiducia, faremo il possibile per non deludervi”.



È con queste parole che il candidato sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi (Limone nel cuore) si appella ai residenti, chiamati alle urne nella tornata elettorale amministrativa di questo giugno.



Sindaco uscente, Riberi ha preparato – assieme alla sua squadra – un programma che vede al centro dell’attività dei prossimi cinque anni la manutenzione del territorio limonese e la propensione alla spinta turistica: di questo secondo argomento si occuperà nello specifico uno dei membri della lista stessa, ovvero il consigliere regionale uscente Paolo Bongioanni. Ampio spazio, ovviamente, anche alle infrastrutture e alla vexata quaestio del Colle di Tenda.



Ecco i nomi dei candidati nella lista:

RIBERI MASSIMO – Sindaco uscente

BONGIOANNI PAOLO – Già Direttore Generale dell’Atl del Cuneese per 21 anni e Consigliere Regionale dal 2019 ad oggi

VIALE REBECCA – Vicesindaco e Assessore uscente al Turismo e Manifestazioni

PETTAVINO GUIDO – Assessore uscente ai Lavori Pubblici

AUDINO ANDREA - Antiquario e commerciante d’arte

GIORDANO MANUEL - Consigliere alla scuola d’infanzia, Presidente del Gruppo folkloristico di Limone Piemonte. Lavoratore dipendente presso Residenza Parco Murin

GIRAUDO THOMAS – Commerciante – Presidente della Consulta giovani di Limone

MARIOTTI ANTONELLA - Agente immobiliare – in passato già membro della Giunta e del Consiglio comunale

MELLANO PATRIZIA – Direttore Generale di Società multinazionale

PICCONI ANDREA - Mediatore assicurativo e immobiliare

SEGRE EMMA – insegnate di fitness e personal trainer. Ha vissuto per diversi anni negli Stati Uniti d'America dove ha acquisito innumerevoli esperienze e professionalità, da alcuni anni è tornata a vivere a Limone dove aveva frequentato l'asilo e le Scuole elementari e medie.