Brondello, lavori pubblici e dialogo con le istituzioni: il punto sull'attività della giunta Radosta

Diverse le iniziative poste in atto, a Brondello, dall'amministrazione guidata dal sindaco Paolo Radosta.

Partiti i lavori che distribuiranno in tutte le borgata circa 800 metri di nuove cunette in contrasto con il dissesto idrogeologico, finanziati con fondi ATO. Iniziati anche i lavori per il posizionamento della colonnina di ricarica per veicoli elettrici, in collaborazione con Poste Italiane ed Enel X-Way.

Terminato l'iter per la variante parziale al piano regolatore , con adeguamento al PAI (Piano Assetto Idrogeologico) a seguito della riunione con i vari enti negli uffici della Regione Piemonte in Cuneo.

Via ai lavori di trinciatuta del verde pubblico e ripulito il sentiero che porta alla Torre di Brondello (prossimamente protagonista di interventi di ripristino e miglioramento).

Prosegue il dialogo con l'assessorato all'agricoltura della Regione Piemonte per la promozione e la ricerca della castanicoltura, che mira a portare sul territorio un progetto di alta specializzazione. Positivo in questo senso l'incontro con l'assessore Bongioanni del 19 maggio nel Palazzo della Regione Piemonte.

Incontrata la sezione Alpini della Valle Bronda per organizzare i dettagli della festa che renderà Brondello protagonista dell'orgoglio alpino, sabato 26 luglio.

Attivata la videosorveglianza nelle aree rifiuti, intervento in vigilanza della criticità dell'abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio. Un punto su cui l'amministrazione intende agire con fermezza, sanzionando eventuali trasgressori in tutela del bene comune.

Infine, è convocato per giovedì 22 alle ore 19 il Consiglio Comunale, in seduta pubblica.