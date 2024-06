Otto domande prima del voto al candidato sindaco di Cherasco Carlo Davico

La campagna elettorale è stata lunga e faticosa, fin dall’inizio. Quali sono le sue sensazioni?

È stata sicuramente una campagna intensa, ma anche straordinariamente arricchente e motivante. Ci ha portato in ogni parte del territorio, capoluogo e frazioni, dove abbiamo spiegato il nostro realistico programma e ci siamo confrontati con gli elettori con un costruttivo dialogo che ha contribuito a rafforzare la mia determinazione e il mio impegno.

Le sembra di aver intercettato un maggior coinvolgimento nei cittadini ai temi di politica e amministrazione locale?

Molti cittadini hanno partecipato agli incontri, seguito con interesse i dibattiti e letto i programmi elettorali. Questo interesse è un segnale positivo per la democrazia, poiché dimostra che le persone sono consapevoli del loro fattivo ruolo e della loro voce nel determinare il futuro della città con costruttivi suggerimenti.

Lei ha incontrato molti cheraschesi durante questa campagna elettorale. Quali sono state le istanze/richieste che le hanno sottoposto più frequentemente?

I cittadini sono consapevoli di vivere in una città straordinaria, ricca di opportunità, amministrata con passione e coerenza. Tuttavia sono consapevole che ci sono ancora molte sfide da affrontare e obiettivi da raggiungere. Molte istanze riguardano esigenze collettive che mi impegno ad affrontare con serietà e dedizione, con la stessa passione trasparenza che ho dimostrato finora.

Cherasco ha un territorio particolare con un concentrico e alcune grandi frazioni limitrofe: l’elettorato è diverso in questi due contesti?

Cherasco è un territorio molto vasto ed eterogeneo pertanto le esigenze sono diverse, ma con l’esperienza maturata in questi anni da amministratore prima assessore, poi vicesindaco ed infine sindaco, penso di riuscire ad affrontare con umiltà e dedizione le sfide che mi aspettano.

Rispetto alle altre votazioni, Europee e Regionali, il voto per il proprio sindaco quanto coinvolge il cittadino medio?

Il voto per il proprio sindaco coinvolge maggiormente il cittadino, grazie alla vicinanza delle questioni trattate, alla relazione diretta con i candidati, figure conosciute nella comunità, il che facilita una relazione diretta e personale tra gli elettori e i candidati. Questa vicinanza motiva i cittadini a partecipare attivamente, consapevoli che il loro voto influenza direttamente la qualità della vita nella loro città.

Una scuola di pensiero sostiene la necessità per un sindaco di avere a disposizione almeno due mandati, un periodo intorno ai dieci anni, per poter completare i progetti intrapresi. Lei è d’accordo con questa tesi?

Abbastanza, soprattutto per quanto riguarda i sindaci che hanno affrontato sfide significative con determinazione e resilienza, come quelle degli anni del covid, dove le decisioni erano importanti e le responsabilità tante; è stato senza dubbio un mandato non facile, non soltanto per me, ma per tutti i cittadini che hanno dovuto fronteggiare le numerose emergenze degli ultimi anni; però, con spirito di collaborazione e tanto impegno, abbiamo realizzato progressi tangibili per Cherasco, che hanno migliorato la vita di ogni singolo cittadino. Sono tanti i progetti portati a termine, ma anche tanti programmati e finanziati da ultimare nei prossimi anni: pertanto con un profondo senso di gratitudine e umiltà mi rivolgo ai concittadini, per un secondo mandato come sindaco.

Da domani calerà il silenzio elettorale: come trascorrerà le ore precedenti il voto?

Le trascorrerò in famiglia, la parte della mia vita a cui tengo di più. Sarà l’occasione per riflettere su quanto fatto durante la campagna elettorale, circondato dalle persone che amo. Questi momenti insieme a loro sono insostituibili.

Dovesse fare un ultimo appello ai cheraschesi per votarla che cosa direbbe loro?

Mi impegno a servirvi con serietà e coerenza, con la stessa passione, dedizione e trasparenza che ho dimostrato finora.

La Vostra fiducia è la mia più grande motivazione e responsabilità, e mi impegno a non deludervi.