Regionali, Valter Roattino (FI): "Ascolto e confronto per risolvere le problematiche che affliggono agricoltori e allevatori"

Riportare l'equilibrio tra allevatori, agricoltori e fauna selvatica; ma anche prestare attenzione alla Peste Suina Africana (PSA) per tutelare il comparto suinicolo.

"Queste sono soltanto alcune delle istanze che - se verrò eletto - porterò all'attenzione della Regione".

Così Valter Roattino, 64 anni, vicese, già direttore di Confagricoltura Mondovì, dove è ancora consulente, con ampia esperienza amministrativa nel Comune di Vicoforte, nell'Unione Montana e all'interno del consiglio regionale di Uncem, riassume i motivi che lo hanno spinto a candidarsi al Consiglio Regionale con Forza Italia, a sostegno di Alberto Cirio (leggi qui).

"Il mio obiettivo - spiega - è quello di mettere a disposizione la mia esperienza e conoscenza del settore agricolo, assicurando a tutti ascolto e confronto, superando gli ostacoli della burocrazia".

"Oggi il settore si trova ad affrontare molte difficoltà - aggiunge - la categoria, troppo spesso, non viene valorizzata per quello che fa, ma soprattutto non viene ascoltata. La promessa che mi sento di fare è questa: incontrare regolarmente allevatori e agricoltori per dare loro ascolto e trovare insieme soluzioni".