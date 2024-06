Il Serd dell'Asl CN 2 con cooperativa Alice a Bra per "Aperitivi in consolle"

Nelle date di venerdì 7 giugno, 14 giugno e 21 giugno il personale del Servizio Dipendenze (Ser.D) dell’ASL CN2 sarà presente a Bra in occasione delle serate musicali di “Aperitivi in consolle”, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui rischi legati all’abuso di alcol e all’uso di sostanze stupefacenti e di far conoscere i servizi disponibili sul territorio.

Affiancati dagli operatori della Cooperativa Alice, gli operatori dell’ASL afferenti alla Direzione delle Professioni Sanitarie, distribuiranno materiale informativo e forniranno consulenze, rendendosi disponibili a rispondere a qualsiasi domanda o curiosità sull’argomento dell’uso/abuso e della dipendenza.

Il progetto prende il nome di “ABS – Another Break Space” e si propone, in un’ottica di “riduzione del danno” di agire in modo diretto, presidiando i luoghi più indicati, al fine di sensibilizzare cittadinanza ed eventuali consumatori nel momento in cui essi sono più propensi al consumo di alcol e altre sostanze psicoattive.

La “riduzione del danno” è una politica sociale il cui scopo prioritario è quello di ridurre gli effetti negativi del consumo di sostanze psicoattive (legali e illegali), aiutando la cittadinanza a sviluppare empowerment e competenze personali rispetto al consumo tramite intervento nei luoghi del divertimento. Ciò nella consapevolezza che consumi più o meno ricreativi di sostanze difficilmente raggiungono il sistema tradizionale dei servizi, rimanendo spesso nel sommerso o formalizzando la domanda d’aiuto solo quando il livello di compromissione fisica, psicologica ed economica è divenuto insostenibile.

L’appuntamento è quindi per i prossimi tre venerdì ad “Aperitivi in consolle”, a Bra. Fermatevi a parlare con noi, sapremo dare risposta ai vostri dubbi!