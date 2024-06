All'Istituto Cigna di Mondovì tutti in campo per la Giornata dello Sport (VIDEO)

Sta diventando un appuntamento fisso e irrinunciabile quello del "Cigna" di Mondovì con la "Giornata dello Sport". I ragazzi e le ragazze dell'Istituto monregalese hanno trascorso questo venerdì mattina all'insegna di attività sportive, ludiche e anche tanta musica. Una mattinata vissuta in modo conviviale e festoso, molto apprezzato dai ragazzi e che giunge al termine di un altro anno di lezioni.

E così il venerdì ha visto gli studenti delle varie classi e corsi del Cigna sfidarsi in tante discipline sportive come calcio, beach volley, tennis da tavolo e altro, ma anche in attività ludiche come la pittura. Quest'anno non è mancata neppure la musica, con chitarre e strumenti improvvisati per l'occasione. Insomma una giornata di vera festa trascorsa alla vigilia del "rompete le righe" scolastico.

Per molti studenti, tuttavia, ci sarà ancora un momento importante come quello della maturità. Per i maturandi, il prof. di motoria Alberto Bonelli, tra gli organizzatori della Giornata dello Sport, ha un suo consiglio: "Concedetevi anche dei momenti di relax...come dicevano i latini mens sana in corpore sano".