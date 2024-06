Elezioni, oltre 300mila elettori per 171 Comuni al voto in Granda oggi e domani: come votare

Saranno 171 i Comuni al voto nel Cuneese e circa 300mila gli elettori che potranno recarsi alle urne tra oggi (dalle 15 alle 23) e domani dalle 7 fino alle 23.

I cuneesi dovranno decidere attraverso la propria preferenza sulla scheda azzurra il loro nuovo sindaco e Consiglio comunale.



Le modalità di voto per le elezioni comunali cambiano in base alla densità.



Nei Comuni sotto i 15 mila abitanti il voto disgiunto non è possibile: l’elezione è in un unico turno e vince chi ottiene un voto in più. Soltanto in caso di perfetta parità nel numero di voti è ammesso il ballottaggio. L’elettore è chiamato a esprimere la propria preferenza per il candidato sindaco e la lista con i relativi candidati consiglieri comunali tracciando un segno sopra il contrassegno della lista del candidato sindaco prescelto e sul suo nome o solo sul simbolo della lista a lui collegata o solo sul suo nome. Per i candidati consiglieri si può scrivere il cognome in riferimento alla lista di appartenenza. Nei Comuni sotto i 5mila abitanti, è possibile al massimo una preferenza per un candidato consigliere comunale. Nei Comuni sopra i 5mila e fino ai 15mila abitanti, le preferenze possibili per i candidati consiglieri diventano due, ma di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.



In molti piccoli Comuni è stata presentata un'unica lista, in questi casi se non si raggiungerà il quorum ribassato al 40% degli aventi diritto, la votazione non sarà valida e si procederà alla nomina di un commissario.



Discorso diverso nei Comuni sopra i 15 mila abitanti, dove il voto disgiunto è ammesso e si possono tracciare un segno sul candidato sindaco e su una lista che non lo appoggia. È possibile anche tracciare un segno solo sulla lista o sul candidato sindaco: in quest'ultimo modo non si esprime la propria preferenza per il Consiglio comunale. Vince chi ottiene il 50%+1 dei voti: se non si ottiene la maggioranza, tra i due candidati più votati si procede al ballottaggio.



Quindi se nelle quattro “sorelle” al voto: Alba, Bra, Fossano e Saluzzo nessun candidato sindaco ottiene il 50% più uno dei voti, andranno al ballottaggio i due contendenti che hanno conquistato il maggior numero di consensi. Nel caso però di Bra e Fossano dove è corsa a due o ottiene la maggioranza del 50% più uno dei voti validi al primo turno turno o andranno al ballottaggio, la seconda domenica successiva.



Lo spoglio dei seggi Comunali sarà l'ultimo ad avvenire, dopo quello alla chiusura dei seggi di domenica sera delle europee e dal pomeriggio del lunedì 10 giugno delle regionali.