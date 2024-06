Bra, pieno di applausi per il saggio degli allievi della scuola “Musicando”

Per aprire il cassetto dei sogni basta una chiave di violino. La dimostrazione è data dal successo registrato dal saggio di fine anno messo in scena dagli allievi della scuola “Musicando” di Bra.

Ma per fortuna le corde del pianoforte, così come quelle del cuore, sono tornate a vibrare. E gli applausi sono stati interamente per: Ariana Marku; Margherita Tavella; Chiara Da Ponte; Vittoria Rollo; Beatrice Rinero; Nicolò Planitario; Nina Cavagliato; Nicolò Tavella; Vittorio Galeasso; Pietro Rollo; Isabel Perez; Beatrice Pruner; Beatrice Taretto; Nicoletta Fissore; Lavinia Giombini; Martina Moschella; Maria Saykevych; Klea Demiri; Asia Di Dio; Rebecca Lanzone; Carola Monchiero; Jacopo De Girolamo; Gabriele Garigliano; Sebastiano Perez; Greta Nicola Nevena. Bravi tutti.