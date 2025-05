Elva: venerdì 30 maggio giornata didattica delle scuole primarie di Prazzo e San Damiano Macra

Venerdì 30 maggio le classi delle Scuole Primarie di Prazzo e San Damiano Macra parteciperanno a una giornata didattica dedicata al borgo di Elva e alle sue peculiarità culturali e storiche, organizzata dall’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira.

Il programma della giornata prevede, in mattinata, la visita al Museo dei Pels, seguita da un coinvolgente laboratorio sui Cavié, gli storici raccoglitori di capelli ambulanti di Elva. In tarda mattinata, i bambini si cimenteranno nella “caccia ai tesori d’arte della Parrocchiale”, un’attività ludica e educativa per scoprire gli elementi artistici e architettonici della Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta.

Dopo la pausa pranzo, il gruppo concluderà la giornata con una passeggiata verso il Colle di San Giovanni, immersi nella natura e nella storia del territorio.

L’iniziativa si inserisce all’interno del percorso didattico “Le Montagne: luogo di incontro di ieri, oggi e… domani – L’emigrazione”, rivolto alle scuole primarie della media e alta Valle Maira.

L’attività è realizzata in collaborazione con la Proloco La Deseno di Elva e rientra nel progetto “Percorsi didattici e laboratoriali dell’Ecomuseo Alta Valle Maira”, finanziato dalla Fondazione CRC.