Mondovì, premi e riconoscimenti per gli alunni del Giolitti-Bellisario-Paire

A nome dell'intera amministrazione comunale di Mondovì, l'assessore all'Istruzione, Francesca Bertazzoli ha voluto premiare gli allievi meritevoli dell'istituto Giolitti-Bellisario-Paire, guidato dalla dirigente scolastica prof.ssa Donatella Garello. Studenti e studentesse che, nel corso dell'anno, si sono distinti per passione, impegno, serietà, senso di responsabilità e meritate affermazioni in campo regionale e nazionale.

Uno degli esempi più brillanti è Jonathan Kamwena, che si è affermato come campione italiano di lancio del peso ai recenti giochi studenteschi di Pescara. Un orgoglio per la dirigente Garello che ha sottolineato l'importanza di tali successi come esempio per tutta la comunità scolastica.

Ecco l'elenco degli alunni eccellenti premiati dall'amministrazione comunale di Mondovì durante la festa di fine anno scolastico.

Meriti sportivi

• Jonathan Kamwena, classe 2A IPC.

• Luisa Nolasco, classe 3E Giolitti.

• Alice Gastaldi, classe 3E Giolitti.

• Anna Mantero, classe 2E Giolitti.

• Francesca Tonello, classe 3A Giolitti.

• Teresa Fortuna, classe 2D Giolitti.

• Erik Bertolino, classe 1A IPC.

• Brisa Mansilla.



Meriti professionali

• Federico Burdisso, classe 4A Giolitti.

• Ion Stratulat, classe 5A Giolitti.

Concorsi e progetti

• Elia Farinelli, classe 4B Istituto Tecnico Agrario.

• Amina Lahniche, classe 2A IPC.

• Anisha Mira Babic, classe 4F Giolitti.

• Emma Rose Stafford.

"Bravissimi tutti! Questi giovani hanno dimostrato come l'impegno possa portare a grandi risultati. Un applauso meritato per ognuno di loro"