Da Bra a Cuneo per festeggiare il 210° anniversario della nascita dell’Arma dei Carabinieri

Il 5 giugno di ogni anno si commemora la data in cui la Bandiera dell’Arma dei Carabinieri, nel 1920, fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per la partecipazione alla Prima Guerra Mondiale.

In questa giornata vengono organizzate diverse cerimonie per onorare il servizio e la dedizione dei Carabinieri al Paese. A Cuneo la ricorrenza è stata ricordata e vissuta con una grande partecipazione presso la caserma Gonzaga del Comando Provinciale. Un’occasione per fare un bilancio dell’attività del 2023, che ha visto i Carabinieri della Granda, suddivisi in 8 compagnie e 75 stazioni, oltre a 14 stazioni dei Carabinieri forestali, procedere con 44mila servizi di pattugliamento del territorio e il controllo di 185mila persone.

Importante l’attività di sensibilizzazione, in particolare nel prevenire i reati di truffa ai danni degli anziani, per i quali è stato realizzato un opuscolo anche in dialetto piemontese. Risultati di rilievo per i Carabinieri forestali, che hanno elevato più di un milione di euro di sanzioni amministrative e denunciato 250 persone per traffico e gestione illecita di rifiuti. Su tutto il territorio provinciale, sono stati 326 gli arresti, oltre 3mila le denunce e oltre 14mila le segnalazioni di reato.