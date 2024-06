Cuneoginnastica: Sofia Ambrosio alla Coppa Italia di Padova

Padova, Coppa Italia di Ginnastica Artistica femminile e maschile delle categorie junior e senior. Competizione qualificante per i Campionati italiani assoluti che si svolgeranno a Cuneo il primo fine settimana di luglio.

Le migliori sei ginnaste classificate staccavano il pass per l’ammissione all’ambita finale preolimpica della “Granda”.

La ginnasta junior 3 della Cuneoginnastica, Sofia Ambrosio ha preso parte a questa gara nazionale proprio per cercare l’ammissione al Campionato assoluto. Qualificazione purtroppo sfumata per pochissimi decimi. Sofia, che nell’ultimo mese accusava una infiammazione al polso ha dovuto rivedere l’intera programmazione degli allenamenti per riuscire a prendere parte alla competizione. Nonostante le buone esecuzioni ed i buoni risultati di Padova non è riuscita nell’intento che, senza il lieve problema fisico sarebbe stato sicuramente più semplice da raggiungere. A Padova ha gareggiato al corpo libero con un esercizio dal punteggio di partenza aumentato rispetto le precedenti prove ed al volteggio con due salti ben eseguiti per puntare alla finale di specialità. Volteggio che in futuro, migliorando ancora un po' nell’esecuzione, potrà riservarle grandi sorprese e belle soddisfazioni.

La borgarina può comunque essere molto soddisfatta dell’anno sportivo appena concluso che l’ha vista protagonista in diverse rassegne nazionali. Da non dimenticare il suo recente debutto nel campionato italiano di serie B in prestito alla squadra dell’Olimpia Aosta. Per lei qualche giorno di recupero per poi riprendere l’attività estiva in preparazione del prossimo anno sportivo.