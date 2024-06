Luca Romano vince la 9ª edizione del Concorso Lirico Enzo Sordello di Cuneo

Si è svolto a Cuneo, nei giorni 8 e 9 giugno presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC in via Roma 17, la 9 edizione del Concorso Lirico Enzo Sordello, concorso di canto lirico, che da anni arricchisce l’offerta culturale della Città di Cuneo.

Oltre cinquanta i partecipanti da cui sono stati selezionati 20 finalisti. Vincitore del concorso è stato il basso Luca Romano che ha ottenuto anche il ruolo di Papageno ne Il flauto Magico che andrà in scena l’11 ottobre, prodotto dagli Amici della Musica, nell’ambito del Cuneo Classica Festival.

Il secondo posto è andato al Mezzosoprano Seonhyeoug Kim che interpreterà Suzuki in Madama Butterfly che, sempre prodotta dagli Amici della Musica, verrà presentata sul palco del Toselli il 13 settembre sempre all’interno del Cuneo Classica Festival. Terza classificata è stata il Soprano Haeun Choi.

Vincitore della borsa di Studio in memoria di Adriana Cuna riservata agli artisti under 30 è stato il tenore 24enne Matteo Tavini che interpreterà Tamino ne Il Flauto Magico. Questo premio è messo in palio dalla famiglia Cuma ed è stato consegnato dal soprano Nina Monaco, mamma di Adriana, che fa parte da anni della giuria.

Il concorso giunto alla nona edizione, unico nel suo genere sul territorio provinciale, si rivolge principalmente ai giovani under 35, offrendo loro la possibilità di misurarsi con i coetanei, vincendo borse di studio, e di venire eventualmente scritturati dai direttori artistici presenti in giuria.

La giuria composta da importanti direttori artistici italiani e stranieri (provenienti da Francia, Spagna, Portogallo) che già negli anni passati hanno scritturato alcuni dei partecipanti alle passate edizioni del concorso quest’anno si è arricchita con l’inserimento nella giuria del soprano Lidia Fridman, vincitrice del concorso nel 2019.

La conferma dell’ottimo livello artistico raggiunto dal concorso è data dalla partecipazione di alcuni concorrenti delle passate edizioni nei più importanti palcoscenici mondiali ( Palermo, Torino, Firenze, Roma, Madrid, Barcellona,...): non per ultima la consacrazione del tenore Ivan Ayos Rivas, vincitore dell'edizione 2018, che si è aggiudicato il primo premio della prestigiosa competizione canora “Operalia" ideata da Placido Domingo.