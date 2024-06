A Pontechianale tutto pronto per la Fiera dell'Alevè, e per la presentazione della nuova Pro Loco

Domenica 16 giugno, dalle 10 alle 18, le vie del paese ospiteranno la Fiera dell'Alevè: l'annuale rassegna dell’artigianato con espositori del settore della lavorazione del legno e mercatini che apre il sipario sulla stagione estiva di eventi a Pontechianale e richiama tradizionalmente anche turisti francesi. Un'occasione unica per scoprire il talento e la creatività degli artigiani locali, passeggiando tra bancarelle e scoprendo prodotti unici e fatti a mano.



Per gli amanti della natura c'è l'escursione "I Segreti dell’Alevè": accompagnati da Elena Armand, guida ambientale escursionistica, i partecipanti partiranno alle 9.30 dal rifugio Alevè per esplorare il bosco omonimo. Dopo l'escursione, sarà possibile pranzare al rifugio Bagnour.

Il costo è di 20 euro per gli adulti, mentre i bambini sotto i 14 anni partecipano gratuitamente. Prenotazioni al 349-6780421 (Elena).



Dalle 10 in piazza del Municipio si terrà una dimostrazione della lavorazione manuale del legno in collaborazione con l’associazione Percorso nella Memoria del Museo del Legno di Brossasco: un'opportunità per osservare gli artigiani al lavoro e apprendere le tecniche tradizionali della lavorazione del legno.



I bambini potranno vivere una giornata ricca di attività pensate appositamente per loro: alle 15, ritrovo al pontile della Playa Alpina per "Storia Verissima del Lago di Pontechianale", una narrazione itinerante che unisce fantasia e realtà per raccontare l’origine del bacino. Durante tutta la giornata, dalle 9 alle 18, in piazza del Municipio sarà operativa una postazione truccabimbi, mentre nell’area verde lungo lago saranno presenti i giochi tradizionali in legno di Valle Varaita Giocolegno.



L'evento è organizzato dai volontari della nuova Pro loco Pontechianale, che si presenteranno la sera stessa alla popolazione.



Per ulteriori informazioni: Giacomo: 349-1193348; Simone: 347-7235287; Nicolò: 346-4748879.

Un luglio intenso

La Pro loco sta intanto lavorando per organizzare gli eventi della stagione estiva a Pontechianale e due date spiccano subito all'occhio sul calendario di luglio: il Cantalago e la Festa patronale.



Domenica 7 luglio andrà in scena la quarta edizione della passeggiata enogastronomica animata "Cantalago", coordinata per la parte musicale da Andrea Caponnetto. Ospite Simone Marchesani. Vari musicisti accompagneranno i gruppi durante la passeggiata, alternando le postazione gastronomiche ai grandi successi della tradizione folk e italiana. Tappe del gusto di alterneranno lungo il percorso del lago di Pontechianale, con partenza da Castello, giochi musicali premi all'arrivo.

È previsto un numero massimo di 180 partecipanti: prenotarsi al numero della Pro loco di Pontechianale: 371-7774594.

In occasione della festa di Santa Maria Maddalena, in programma da sabato 20 a lunedì 22 luglio, Pontechianale si animerà con la musica occitana dei Lou Pitakass, mentre nel pomeriggio di domenica ci saranno intrattenimenti e giochi per i più piccoli, con il Nutella Party e i trucca bimbi della Croce Rossa. In serata, alle 20, partirà la processione del patrono, accompagnata dalla banda musicale di Brossasco.