Al Caffè Sociale di Mondovì è "SOS Gaza": venerdì l'apericena mediorientale

Continua la mobilitazione in città contro la guerra in medioriente e non solo. Venerdì 14 giugno al Caffè Sociale della Stazione di Mondovì si terrà la serata "SOS Gaza - Come bisogna sentirsi quando ti dicono che ti arrivano le bombe addosso?".



Appuntamento alle 19,30 con una Apericena mediorientale (euro 10, prenotare al 375 8178138 entro le 12 di venerdì), seguirà alle 20,30 un video-appello di Jumana, protagonista femminile del film documentario "Erasmus in Gaza", che sarà proiettato alle 21. Si tratta dell'esperienza di Riccardo, 24 anni, laureando in medicina dell’Università di Siena, primo studente al mondo a frequentare l'Erasmus nella striscia di Gaza.



Quando il conflitto armato si riaccende, è costretto a prendere delle scelte difficili per sé e per le persone intorno a lui. Ma il confronto e la presenza dei suoi nuovi amici e colleghi sarà l'elemento di forza e coraggio che gli permetterà di superare paure e attraversare insidie professionali e umane, realizzando, oltre ogni aspettativa, il sogno di diventare un medico chirurgo. Un racconto universale di formazione, amicizia, coraggio e amore di un millennial che vuole solo inseguire il suo futuro.



Tuttə sono invitatə a partecipare, ingresso gratuito.