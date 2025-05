Museo Diocesano di Cuneo, "La lunga notte delle chiese" torna a San Sebastiano

Giungerà alla sua decima edizione, venerdì 6 giugno 2025, la “Lunga Notte delle Chiese”, la grande notte bianca dei luoghi di culto in cui si fondono insieme cultura, arte, musica, teatro, in una chiave di riflessione, spiritualità ed evangelizzazione.

Sarà un’edizione speciale in quanto si celebreranno i 10 anni di una rassegna che ha visto la partecipazione di migliaia di persone in tutta Italia grazie alla collaborazione delle Diocesi Italiane, dei Santuari, dei Musei Diocesani e di tanti volontari e quest’anno, in concomitanza con il grande evento del Giubileo sarà ancora più importante l’offerta artistica e culturale.

Il tema che farà da filo conduttore all’edizione 2025 si lega intimamente al cammino a cui siamo chiamati tutti quest’anno, ossia il pellegrinaggio di speranza e di conversione. “Sentendoci tutti pellegrini sulla terra in cui il Signore ci ha posto”. È con questo spirito che siamo giunti a scegliere tra le tante proposte, il tema “ABBRACCIAMI”, prendendo spunto dalla Bibbia e dal Vangelo di Luca (Lc 15,11-32): nell’immaginare la gioia del Padre di vedere un figlio che cammina verso casa in mezzo a tutte le distruzioni, le devastazioni e l’angoscia del mondo. Di un Padre che vive con le mani tese, desiderando sempre di poterle posare in un abbraccio sulle spalle dei figli che tornano.

E poiché non c’è abbraccio migliore dell’arte e della musica, il Museo Diocesano San Sebastiano e il Conservatorio Ghedini di Cuneo propongono una serata di ascolto e bellezza.

Venerdì 6 giugno 2025 alle ore 21 nella chiesa di San Sebastiano le voci della classe di Canto Rinascimentale e Barocco, accompagnate dagli allievi della classe di Clavicembalo, daranno vita a un percorso musicale che attraversa le suggestioni del sacro, dall’intensità drammatica di Monteverdi alla purezza contrappuntistica di Palestrina, fino alla raffinatezza barocca di Steffani e Legrenzi, alternando brani polifonici di intensa espressività a raffinati momenti solistici. I brani richiameranno temi e riflessioni legati alla sacralità del luogo che li accoglie. L’evento fa parte della Stagione Artistica del Conservatorio Ghedini di Cuneo.

I protagonisti

Voci

Soprani: Ilaria Bogetti, Ilaria Conti, Anna Femorali, Elisa Galvagno, Yirui Zhang

Contralti: Clara Giordano, Flavia Goletto

Tenori: Giuseppe Gatto, Enrico Veglio

Baritono: Roberto Sanino

Bassi: Flavio Becchis, Matteo Zangarini

Clavicembalo

Nazareno Fusta, Liu Weichao

Violino

Gabriele Cervia, Francesco Sappa

Docenti preparatori

Carmen Leoni

Barbara Zanichelli

Lorenzo Bizzarri

Maestro al Cembalo

Matteo Cotti



VENERDÌ 6 GIUGNO 2025 | ORE 21.00

CHIESA DI SAN SEBASTIANO - CONTRADA MONDOVÌ, CUNEO

INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI | E’ CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE SU WWW.MUSEODIOCESANOCUNEO.IT



