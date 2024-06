CAI e Avis Borgo e AVIS in gita alle Grotte di Aisone

Per il secondo anno, alla tradizionale gita con le famiglie del CAI, si è aggregato l'Avis di Borgo: oltre 100 i partecipanti che si sono ritrovati nella piazza di Aisone e, calzati gli scarponi e zaino in spalla, sono partiti in direzione Borgata Pironi. Un sentiero quasi pianeggiante con dei bellissimi scorci panoramici ha porta il gruppo a Castellar dove, dopo una breve discesa, hanno preso il sentiero che permette di ammirare le Grotte che sono la maggiore attrattiva del luogo. Poi la sosta nella splendida struttura degli Amici di Goletta.

"Un grazie di tutto cuore da parte di tutti i partecipanti a chi ha lavorato e ci ha fatto passare una bella giornata di convivialità e spensieratezza".

Il Presidente del CAI e dell'AVIS, nel salutare i partecipanti, hanno puntualizzato l'importanza di queste manifestazioni per promuovere il dono del sangue e dell'iniziativa che il SIMT di Cuneo ha lanciato in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue del 14 giugno. Dalle ore 8 del 14 giugno alle ore 8 del giorno successivo ci sarà una no stop di prelievi di plasma presso il centro trasfusionale di Cuneo, per informazioni telefonare al numero 0171 64229