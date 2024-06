Caramagna Piemonte, torna la rassegna "Sere d'estate"

Era il 2021 e i volontari della associazione CaraBiblioteca decisero di fare una scommessa: tentare di fare incontrare di nuovo la gente dopo la pandemia, cercare di riallacciare i contatti e favorire la convivenza civile. Si scelse di promuovere eventi all’aperto, per evitare i contatti.

Il pubblico cui si rivolsero era principalmente costituito da famiglie, quindi serate di cinema all’aperto che fu molto gradito, spettacoli di circo e magia per bambini, osservazione delle stelle con gli esperti di astrofisica dell’osservatorio di Pino Torinese. E anche qualche presentazione di libri, per bambini e per adulti, poi visite guidate al patrimonio storico e artistico di Caramagna.

La formula ha funzionato, perché ogni evento ha incontrato sempre un buon numero di spettatori e quindi anche quest’anno si presentano vecchie e nuove proposte. Gli eventi saranno quasi sempre il venerdì sera e saranno gratuiti, come le edizioni passate. Per questo motivo l’associazione CaraBiblioteca ringrazia il Comune di Caramagna, il Centro Servizi per il Volontariato di Cuneo, la banca Cassa di Risparmio di Savigliano e tutti gli amici della biblioteca che sempre sostengono le attività.

La grossa novità è la collaborazione con le biblioteche di Marene e Cavallermaggiore per un ambizioso progetto “La cultura per un territorio che vorrei”: si sono già attuate importanti collaborazioni con le scuole del territorio con la promozione della lettura, laboratori per bambini sul tema dell’ambiente, laboratori di origami, gita al Salone del libro per ragazzi di Bra; gruppi di lettura per i ragazzi della scuola secondaria, teatro per primaria e secondaria. Ora, in estate, due serate di proiezioni di film, si comincia il 14/6 con “Non morirò di fame”, sul tema dei migranti e il 28/6 con un cartone per i bimbi più piccoli, Garfield, entrambi presso il cortile delle scuole elementari. In questa occasione si organizzerà anche la Festa dei nuovi nati, con la consegna del libro-dono ai nati nel 2023.

Il 19 giugno ci sarà la presentazione del libro di Domenico Agasso, “Cari Bambini” che dialogherà con il parroco don Mario e venerdì 21 una serata di divulgazione sulle Olimpiadi moderne, curata da Emanuele Barale; sarà possibile aderire ad una apericena, previa prenotazione, che inizierà alle 19,30.

Ultimo appuntamento prima delle vacanze venerdì 5 luglio con uno spettacolo della ormai conosciuta e apprezzatissima compagnia FEG “Comedy Show” in piazza Boetti.

“E quindi non ci resta che attendere tutti i nostri affezionati concittadini ai vari appuntamenti” dicono i volontari.