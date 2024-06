Da Miss Provincia Granda, alla cena di pesce vista lago: un weekend ricco di eventi al Bioparco Acquaviva

Ancora un weekend di eventi al Bioparco Acquaviva di Caraglio, gestito dalla famiglia Manzi, con la stagione che entra nel vivo. Si parte venerdì 14 giugno con il talent “Miss Provincia Granda” per celebrare le bellezze nostrane nella splendida cornice dell’ex polveriera in frazione Bottonasco, immersa nel verde.



Si prosegue sabato sera, 15 giugno, con l’apericena accompagnato dalla musica di Dj Alessandro Schiffer. E ancora domenica 16 giugno con l’apericena musicale in riva al lago e degustazione di Franciacorta. Ma il weekend del biolago non si ferma ai festivi. Lunedì sera, 17 giugno, a partire dalle ore 20, si svolgerà la Cena di Gala a base di pesce in riva al lago, in collaborazione con il ristorante La Scala di Verzuolo, e con il suggestivo intrattenimento musicale con pianoforte dal vivo.



Il menu prevede antipasti con cannolo di salmone affumicato e panna acida, parmigiana scomposta di gamberi, un primo con lasagna ai frutti di mare e un secondo di pesce spada cotto a bassa temperatura alla ligure. Il dessert sarà offerto dall’azienda dolciaria Albertengo di Torre San Giorgio. Il tutto al prezzo di 45 euro bevande escluse.



Per info e prenotazioni per la cena di lunedì è possibile contattare il numero di Oscar 3486965671 o il contatto telefonico del Bioparco 3516747483.



Il Bioparco Acquviva si trova in via Bottonasco 41 a Caraglio. Si ricorda che dal 1 giugno, il Bioparco Acquaviva ha aperto lo stabilimento balneare con la possibilità di fare il bagno immersi nel verde della natura della Valle Grana.