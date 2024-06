Una settimana da leoni per i club Lions: "Giovani e ambiente sono il nostro futuro" (Foto)

Vogliamo essere con la gente e tra la gente" con queste parole del secondo vice Governatore del distretto Lions 108 IA-3 Mauro Imbrenda ha sintetizzato il cambio di passo dello storico club di servizio che vuole essere più visibile e più vicino alla cittadinanza.

A riprova di ciò, tantissime pettorine gialle hanno colorato la canonica della chiesa di San Martino, che ha ospitato la conferenza stampa del Lions International Distretto 108 la3 per tracciare un bilancio dell' iniziativa "Due settimane da leoni".

"Sono contento di vedere tanti bambini in sala questa mattina - continua Imbrenda- una volta questa organizzazione era preclusa ai giovani".

"Quest' anno è stato particolarmente significativo per un cambio di passo - rimarca il governatore distrettuale uscente Oscar Bielli - un anno fa avevo suggerito un abbinamento tra giovani e ambiente: questa è un' esigenza vitale per noi, una visione imprescindibile per il futuro. Un settantaquattrenne come me non può avere la presunzione di costruire un futuro che non gli apparterrà. Dobbiamo vivere con continuità la nostra presenza nelle nostra comunità".

I 24 Lions Club del distretto 108 la3 si sono prontamente attivati per organizzare, da lunedì 27 maggio a venerdì 7 giugno, ben 24 service in 20 Comuni del distretto.

I soci coinvolti sono stati 705, coinvolgendo 23200 ragazzi. Sono stati piantumati 125 alberi, riciclati 727 cellulari e servite 29127 persone.

Tutti service a favore dell'Ambiente e del territorio hanno visto i giovani sia come protagonisti che come obiettivo.