Andrea Giaccone è il nuovo sindaco di Torre Mondovì

Sarà il vicesindaco uscente Andrea Giaccone a guidare la città di Torre Mondovì per i prossimi cinque anni.



I dati non sono ancora stati ufficializzati sul portale ministeriale Eligendo ma il candidato per la lista “Insieme per Torre” ha superato il sindaco uscente Gianrenzo Taravello (“Serietà Competenza e Impegno”): “Ringrazio tutti i torresi e in particolare i componenti del mio gruppo che mi sono stati a fianco in questi mesi, un lavoro compatto e di squadra. Grazie a tutti davvero” ha commentato.