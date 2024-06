Elezioni regionali, primi risultati dai seggi della Granda: Cirio avanti con più del 76% dei voti

Se è vero che “il buon giorno si vede dal mattino”, il risultato delle elezioni regionali per il Piemonte – e, nello specifico, rispetto alle preferenze dei cuneesi – non sembra doversi discostare poi troppo dalle previsione che danno il presidente uscente Alberto Cirio vicino alla riconferma.

Mentre il governatore uscente attende l'esito del voto dal suo quartier generale albese, la prima sezione scrutinata in provincia, Castelmagno, ha fatto segnare per la coalizione di centrodestra un nettissimo 76,67% con 23 voti, a quella di centro-sinistra il 16,67% a fronte di cinque voti e al MoVimento 5 Stelle il 6,67% per due voti favorevoli.



Scendendo nello specifico delle due coalizioni, Fratelli d'Italia ha recuperato undici voti, e Forza Italia, Lega e la lista civica del presidente uno solo. Il centro-sinistra divide i propri voti, invece, in quattro per il Partito Democratico e uno per Alleanza Verdi e Sinistra.