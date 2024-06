Frabosa Sottana riconferma sindaco l’uscente Adriano Bertolino

Anche nei prossimi cinque anni sarà sindaco, a Frabosa Sottana, Adriano Bertolino.



Il candidato per la lista “Tra voi per Frabosa Sottana” è stato scelto di nuovo dagli elettori con 426 voti favorevoli, pari al 51,76% delle preferenze. Tra i due avversari, Emanuela Carletto (“Frabosa Futura”) ha strappato 307 voti (37,30%) e Michele Baracco (“Rinascita Baracco sindaco”) 90, per il 10,94% delle preferenze.

"Sono molto contento di questo risultato, per niente scontato - ha commentato Bertolino - . Come sindaco uscente sono davvero orgoglioso che i cittadini abbiano apprezzato quanto abbiamo fatto in questi anni e continueremo in questa direzione".



Dei 1.359 elettori 840 si sono recati alle urne (61,81%). Cinque le schede nulle, dodici quelle bianche.