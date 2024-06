Garessio, Luciano Sciandra è il nuovo sindaco

Garessio sceglio Luciano Sciandra, sindaco uscente di Priola, come nuovo primo cittadino per i prossimi cinque anni. Sostituirà il sindaco uscente Ferruccio Fazio (“Ambiente e Territorio”).



Il candidato per la lista “Garessio Aperta Include” ha raccolto 1.214 voti favorevoli, pari al 73,04% delle preferenze. L’avversario Isaac Carrara (“Scegli Garessio”) - consigliere di minoranza uscente - ha invece raccolto 448 voti (26,96%).



Alle elezioni Garessio ha risposto con 1.722 votanti su 2.692, per un’affluenza alle urne del 63,97%. 36 le schede nulle e 24 quelle bianche.