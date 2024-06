Sorpresa a Neive, il nuovo sindaco è Paolo Piccinelli

Un'affermazione netta e senza fronzoli: 821 voti contro i 496 della sindaca uscente Annalisa Ghella e i 420 dell'ex vicesindaco Francesco Bordino: il nuovo primo cittadino è Paolo Piccinelli, avvocato, per più di 30 anni carabiniere, figlio di Franco, scrittore e giornalista, che a Neive è stato un'istituzione. Nato a Roma dove suo padre, a quel tempo, lavorava, a Neive ha trascorso interi periodi della mia vita. "Con il paese ho davvero un legame molto stretto e ci sono tante cose da fare", ci aveva confidato, riuscendo a convincere anche chi storceva il naso perché era residente nelle Marche.

Nelle sue prime dichiatrazioni non ha nascosto la soddisfazione per il risultato: "I numeri hanno premiato la bontà del programma e la bravura della squadra. Da domani cominceremo a lavorare per Neive".